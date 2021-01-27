Деваться некуда: в Карелии погорельцам с тремя детьми дали комнату, в которой невозможно жить (ВИДЕО)

В Медвежьегорске женщине с тремя детьми и больной матерью, у которых сгорел дом, предоставили комнату в общежитии, в которой невозможно жить.

Ранее сообщалось, что 25 января ночью на улице Подгорная в Медвежьегорске сгорел частный дом. Жильцы успели спастись, пожарные вывели из огня корову.

В этот же день был объявлен сбор помощи. Неравнодушные люди принесли погорельцам одежду и все необходимые предметы быта. Власти Медвежьегорска, в свою очередь, выделили пострадавшим при пожаре жилье.

"Дали от города комнату, за неимением лучшего. Сегодня попробуем обставить и заселиться. Конечно, один унитаз без слива, с незакрывающейся дверью на 10 комнат, тут же рядом с туалетом кран в конце секции на 10 комнат… Это что-то, в таких условиях можно только выживать, но деваться некуда… Нужно, конечно, искать средства, чтобы снять квартиру, где можно и помыться и отдохнуть. Маме (бабушке) после несколько инсультов и инфаркта в её 70 лет пережить такое очень тяжело. В одну комнатушку с маленькими детьми!?!?! Человеку покой нужен. Будем искать варианты, может, кто откликнется и поможет с жильем, недорого сдаст", - написала многодетная мама в паблике "Медвежьегорск Online".

В минувшую среду, 27 января, помощник детского омбудсмена Карелии Геннадий Мазов выезжал в Медгору, где осмотрел помещение, которое предоставили погорельцам для жилья.

"Хотелось бы кинуть клич на поддержку материальную, чтобы решить вопрос сейчас с наймом жилья", - сказал Мазов.

Если вы можете помочь погорельцам решить вопрос с жильем, то обращайтесь сюда.