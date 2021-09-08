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Власти назвали экстремальную жару причиной массовой гибели ряпушки в озере Карелии

Новости. Происшествия
16:55, 09 Сентября 2021
фото: © паблик вконтакте «Медвежьегорск Online»

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Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия заявило о завершении исследования по факту гибели ряпушки в озере Елмозеро.

Массовая гибель ряпушки в озере Елмозеро обусловлена длительным прогревом воды, превышающим оптимальные условия для обитания сиговых рыб. К такому выводу пришли специалисты Карельского научного центра Российской академии наук, информирует Минсельхоз региона.

Напомним, в августе появилось видео, свидетельствующее о массовой гибели рыбы на озере Ёлмозеро в Медвежьегорском районе. Мертвой рыбой был покрыт почти весь берег, трупы находились и в самом озере. Автор видео предположил, что причиной бедствия могла быть деятельность форелеводческого хозяйства, находящегося на озере.

Минсельхоз отмечает, что гибель рыбы произошла в районе размещения  рыбоводного хозяйства  ООО «Заонежская форель». 

В августе специалисты «Республиканского центра ветеринарии и консультирования» выезжали на место с целью отбора проб для проведения исследования. Павшей рыбы на береговой полосе оз. Елмозеро они не нашли.

Эксперты пришли к выводу, что причиной гибели рыбы была сильная жара.

«Событию предшествовал сложившийся в Республике Карелия в июле 2021 года затяжной экстремально жаркий период, что привело к интенсивному прогреванию водоемов. Высокая температура негативно сказывается на холодолюбивых и чувствительных к уровню насыщения кислорода представителях ихтиофауны. С повышением температуры воды растворимость кислорода падает, что приводит к его дефициту. Так в этот период температура воды оз. Елмозеро в поверхностных горизонтах превышала 26°С, в придонных более  20°С. Экстремальная жара негативно сказалась на ихтиофауне водоемов не только в Республике Карелия. Так, факты гибели рыбы, обусловленные жарой, были отмечены в Ленинградской области», — говорится в сообщении Минсельхоза.

Природоохранная прокуратура нарушений в деятельности предприятия ООО «Заонежская форель» не выявила.

«Институтом биологии Карельского научного центра Российской академии наук в августе 2021 года проведено комплексное исследование оз. Елмозеро, выполнен отбор проб воды на гидрохимический анализ, проведены контрольные ловы ряпушки и корюшки. Химический состав воды определялся в аккредитованной лаборатории ООО „СевАЛ“  (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21АУ63), привлекались данные Карельского филиала ФГБУ „ЦЛАТИ“. Превышение нормативов ПДК для вод рыбохозяйственных водоемов не установлено. Анализ биологических показателей ряпушки никаких патологий и отклонений от нормы не выявил. Специалисты Карельского научного центра Российской академии наук пришли к выводу, что массовая гибель ряпушки обусловлена длительным прогревом воды, превышающим оптимальные условия для обитания сиговых рыб», — говорится в сообщении Минсельхоза Карелии.

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Комментарии

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однозначно
2021-09-09 17:37:39
Зато не выловили.
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