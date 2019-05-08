Власти обнаружили "недостаточное качество" школьного питания

Минпросвещения готовит перевод всех школ страны на единую систему горячего питания.

Министерство просвещения организовало конкурс для "формирования единой концепции модели системы организации горячего питания" школьников в России, пишет РБК.

Максимальная цена, за которую можно выполнить задание, — 7 млн руб. Срок для подачи заявок — 29 мая 2019 года. Закончить работу необходимо к середине ноября 2019 года.

Победитель конкурса должен будет проанализировать российское законодательство, которое регулирует систему питания в школах, провести конкурс лучших проектов региональных и муниципальных систем по организации питания школьников и конференцию по его итогу, следует из конкурсной документации.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, полученные данные лягут в основу формирования единой системы организации горячего питания в школах.

В 2017–2018 годах Минпросвещения провело мониторинг организации питания в школах. Согласно итоговым данным, 63,8% школьников ежедневно обеспечены одноразовым питанием. Двухразовым питанием обеспечено 25,7% учащихся. Эти показатели необходимо увеличить, заявили РБК в ведомстве.

Причины низкого охвата горячим питанием министерство видит в недостаточной компетенции регионов, отсутствии в отдельных регионах комплексных программ организации школьного питания, слабой материально-технической базе пищеблоков школ, недостаточном количестве площадей для еды, однообразии блюд в меню столовых, отсутствии системы организации специального питания для детей с сахарным диабетом, аллергией и т.д. Кроме того, ведомство связывает вытеснение горячего питания буфетной продукцией и недостаточное качество школьного питания с проблемами с поставщиками.

По мнению Минпросвещения, обеспечение школьников полноценным сбалансированным питанием "поможет выполнить задачи по развитию демографии в России, тесно взаимосвязано с демографическими процессами, здоровьем нации, а, следовательно, и с социально-экономическим развитием России".