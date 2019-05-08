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Новости. Общество
22:00, 08 Мая 2019
фото: © Антон Новодережкин/ТАСС

Власти обнаружили "недостаточное качество" школьного питания

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Минпросвещения готовит перевод всех школ страны на единую систему горячего питания.

Министерство просвещения организовало конкурс для "формирования единой концепции модели системы организации горячего питания" школьников в России, пишет РБК.

Максимальная цена, за которую можно выполнить задание, — 7 млн руб. Срок для подачи заявок — 29 мая 2019 года. Закончить работу необходимо к середине ноября 2019 года.

Победитель конкурса должен будет проанализировать российское законодательство, которое регулирует систему питания в школах, провести конкурс лучших проектов региональных и муниципальных систем по организации питания школьников и конференцию по его итогу, следует из конкурсной документации.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, полученные данные лягут в основу формирования единой системы организации горячего питания в школах.

В 2017–2018 годах Минпросвещения провело мониторинг организации питания в школах. Согласно итоговым данным, 63,8% школьников ежедневно обеспечены одноразовым питанием. Двухразовым питанием обеспечено 25,7% учащихся. Эти показатели необходимо увеличить, заявили РБК в ведомстве.

Причины низкого охвата горячим питанием министерство видит в недостаточной компетенции регионов, отсутствии в отдельных регионах комплексных программ организации школьного питания, слабой материально-технической базе пищеблоков школ, недостаточном количестве площадей для еды, однообразии блюд в меню столовых, отсутствии системы организации специального питания для детей с сахарным диабетом, аллергией и т.д. Кроме того, ведомство связывает вытеснение горячего питания буфетной продукцией и недостаточное качество школьного питания с проблемами с поставщиками.

По мнению Минпросвещения, обеспечение школьников полноценным сбалансированным питанием "поможет выполнить задачи по развитию демографии в России, тесно взаимосвязано с демографическими процессами, здоровьем нации, а, следовательно, и с социально-экономическим развитием России".

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