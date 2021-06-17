Власти Петрозаводска через суд потребуют законсервировать опасную частную постройку

Администрация столицы Карелии пытается заставить собственника законсервировать разваливающееся здание на улице Григорьева.

Сигналы об опасной руинированной постройке на Григорьева, 3а поступили к мэру города. Как пишет глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети, этот адрес специалистам администрации хорошо знаком, он нанесен на карту руинированных объектов.

«Постройка находится в частной собственности. Собственнику неоднократно направлялись обращения с требованием привести объект в соответствие, обеспечить безопасность. Безрезультатно. Тогда было направлено обращение в суд, который отказал в удовлетворении иска о сносе здания, посчитав, что ответчик имеет право на восстановление. Тратить на снос бюджетные средства, которых и так нет, администрация права, к сожалению, не имеет», - констатирует глава города.

При этом в мэрии не сдаются. По словам Любарского, сейчас готовятся документы для подачи нового иска с требованием законсервировать здание.

Ранее «Почта России» пообещала законсервировать свои аварийные здания в Петрозаводске.