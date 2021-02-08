Власти Петрозаводска готовы отказаться от сноса здания заброшенной школы на Волховской

Петрозаводский городской совет рассмотрит инициативу, касающуюся исключения заброшенного здания школы на улице Волховской из программы приватизации.

Проект решения об исключении заброшенного здания бывшей петрозаводской школы на Волховской из программы приватизации муниципального имущества на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов внесен в повестку очередной сессии Петрозаводского городского Совета. Об этом сообщает горсовет.

Ранее власти собирались снести старую постройку и передать участок под жилую застройку. Здание неоднократно выставляли на торги. Сейчас городские парламентарии намерены рассмотреть варианты возможного применения заброшенного объекта.

"Планируется, что дальнейшую судьбу объекта решит профильная рабочая группа, в которую войдут специалисты администрации карельской столицы, депутаты Петросовета и представители инициативной группы граждан ..... Руководитель комитета экономического развития Петрозаводска Эдуард Марченко пояснил, что в дальнейшем администрация Петрозаводского городского округа готова рассмотреть техническую возможность эксплуатации и обсудить вместе с петрозаводчанами варианты использования данного здания", - говорится в заявлении горсовета.

Окончательное решение депутатский корпус примет 17 февраля на сессии.

Здание бывшей школы №8 на Волховской было построено в 1939 году. Объект расположен на пересечении улицы Правды и улицы Волховская рядом с мэрией Прионежского района.

В декабре 2020 года появилась информация, что городские власти планируют снова включить в программу приватизации постройку на Волховской. Ранее власти города неоднократно выставляли здание на торги с начальной ценой более 32 млн рублей, но аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок. Согласно выписке Росреестра, кадастровая стоимость школы составляет 33,4 млн рублей.

В феврале 2020 года власти Петрозаводска говорили о планах оставить этот объект в муниципальной собственности, чтобы построить на участке детский сад и парковую зону. А в октябре министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская сообщила, что здание собираются снести и передать участок под жилую застройку. В парламенте высказывались предложения провести экспертизу архитектурной ценности этого здания, чтобы решить, заслуживает ли оно статуса объекта культурного наследия.

В соцсети "Вконтакте" появилось сообщество горожан, выступающих в защиту здания заброшенной школы. Участники паблика "Сохраним 8 (31) школу на ул. Волховская, 10" намерены добиться включения постройки в перечень объектов культурного наследия.

Депутат Петросовета Галина Васильева обратилась к главе Петрозаводска Ирине Мирошник с предложением внести изменения в программу приватизации имущества города, исключив из нее объект на Волховской, 10.