Власти Петрозаводска нашли подрядчика, который отремонтирует крышу над Галереей городов-побратимов

После публикации в СМИ о сломанной крыше в Галерее городов-побратимов власти Петрозаводска сообщили, что ремонт объекта продолжится.

Состоялся аукцион на второй этап обновления объекта на проспекте Ленина, сообщается на сайте мэрии Петрозаводска.

Сегодня стал известен подрядчик, который в этом году отремонтирует кровлю Галереи городов-побратимов в карельской столице. Аукцион на обновление объектов в разных районах Петрозаводска выиграло ООО "Онего-строй".

В перечень работ входит и второй этап ремонта достопримечательности на проспекте Ленина. В ходе первого этапа работ, который состоялся в прошлом году, у галереи появилась декоративная конструкция с 17 изображениями побратимов и российских партнёров, а также карта, где световыми диодами указаны точки расположения городов.

Входную зону выполнили в скандинавском стиле с мощением из декоративного камня, брусчатки и валунника. Композицию дополнили газонами и скамьёй из бруса.

Завершить комплексную реставрацию галереи планируется в этом году. На объекте в соответствии с проектом карельского архитектора Евгения Таева будет благоустроена черепичная крыша.

Отметим, что ранее "Столица на Онего" сообщала, что в Галерее городов-побратимов Петрозаводска, отремонтированной за 6,5 млн руб, развалилась крыша.