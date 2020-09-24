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Власти Петрозаводска нашли подрядчика, который отремонтирует крышу над Галереей городов-побратимов

Новости. Общество
13:47, 25 Сентября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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После публикации в СМИ о сломанной крыше в Галерее городов-побратимов власти Петрозаводска сообщили, что ремонт объекта продолжится.

Состоялся аукцион на второй этап обновления объекта на проспекте Ленина, сообщается на сайте мэрии Петрозаводска.

Сегодня стал известен подрядчик, который в этом году отремонтирует кровлю Галереи городов-побратимов в карельской столице. Аукцион на обновление объектов в разных районах Петрозаводска выиграло ООО "Онего-строй".

В перечень работ входит и второй этап ремонта достопримечательности на проспекте Ленина. В ходе первого этапа работ, который состоялся в прошлом году, у галереи появилась декоративная конструкция с 17 изображениями побратимов и российских партнёров, а также карта, где световыми диодами указаны точки расположения городов.

Входную зону выполнили в скандинавском стиле с мощением из декоративного камня, брусчатки и валунника. Композицию дополнили газонами и скамьёй из бруса.

Завершить комплексную реставрацию галереи планируется в этом году. На объекте в соответствии с проектом карельского архитектора Евгения Таева будет благоустроена черепичная крыша.

Отметим, что ранее "Столица на Онего" сообщала, что в Галерее городов-побратимов Петрозаводска, отремонтированной за 6,5 млн руб, развалилась крыша.

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Комментарии

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Друг
2020-09-25 15:43:38
Остаётся только поражаться глупости,тупости и некомпетентности некоторых товарищей, потратив 6,5 миллионов на никому не нужный "объект", теперь даже спросить не могут с тех,кто тяп ляп его сделал!??!!
Опять деньги тратить, опять народные,ну правильно,ведь не из своего кармана?
Dima
2020-09-25 15:41:31
Можно еще раз 6,5 млн выделить.
елпидифор
2020-09-25 15:22:45
Дома исторические, если их с умом вылизать, - цены не будет. но у нас это делать не умеют или не хотят. А галерея, похоже, - чистое отмывание бабла.
asusls
2020-09-25 14:36:30
А кто сделал вообще такую крышу? У меня в деревне сарайка выглядит лучше.
карел
2020-09-25 14:00:16
А нужен ли этот сарай ( убитые дома ) на пр. Ленина и эта убогая галерея , вопрос .
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