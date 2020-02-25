Власти Петрозаводска научили горожан орудовать секатором в парке

В Соломенском парке состоялись субботник и мастер-класс по обрезке растений, сообщает мэрия Петрозаводска.

В экологической акции по обрезке деревьев и кустарников приняли участие жители района и специалисты администрации карельской столицы, информирует пресс-центр мэрии города.

В начале мероприятия специалисты управления благоустройства и экологии провели лекцию, в процессе котрой объяснили горожанам, как правильно обрезать растения и пользоваться секатором.

После обучения участники вместе убрали аварийные и погибшие деревья, а также провели обрезку кустов сирени у Мемориала Великой Отечественной войны и напротив остановки близ спуска к мосту. Попутно горожане собрали на территории мусор и подрезали ветви деревьев, которые мешали комфортному передвижению пешеходов.

Напомним, жители Петрозаводска добиваются запрета на вырубки деревьев и ведение строительства в парке "Каменный бор" на Ключевой.