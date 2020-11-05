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Власти Петрозаводска обещают отремонтировать детские площадки и уличные тренажеры

Новости. Общество
07:25, 06 Ноября 2020
фото: Сайт администрации Петрозаводска
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Подрядчик приступил к ремонту городских детских площадок, тренажёров и малых архитектурных форм, сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы.

Работы ведет компания "Онего-Строй" в рамках муниципального контракта. По информации пресс-центра мэрии Петрозаводска, подрядчик уже покрасил около трёх десятков скамеек на Онежской набережной.

"Компания проведёт ремонт городских детских площадок, расположенных в разных районах Петрозаводска. Частично снесут и заменят аварийное оборудование (песочницы, карусели и прочие элементы). На всех площадках вместо качелей с жёсткой сцепкой установят качели с гибкой. Это сделают в связи со вступлением в силу нормативных условий к игровым сооружениям, в соответствии с нормами Евразийского технического регламента о таком оборудовании", - говорится на сайте мэрии Петрозаводска.

Сообщается, что новую детскую площадку смонтируют на Каменноборской аллее. Полностью заменят старые элементы на новые в Сулажгоре, в районе домов № 8 и № 17 на улице Дружбы.

Также в разных районах города отремонтируют нуждающиеся в этом уличные тренажёры и малые архитектурные формы. На Левашовском бульваре демонтируют старые и установят новые скамейки. Основные работы запланированы на ноябрь. 

Ранее сообщалось, что власти Петрозаводска требуют наказать подрядчиков, проваливших благоустройство скверов.

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