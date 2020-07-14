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Власти Петрозаводска объяснили, зачем вырезают асфальт на уже отремонтированных дорогах

Новости. Общество
13:18, 15 Июля 2020
фото: © паблик Вконтакте "ТОС СОЛОМЕННОЕ"
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В администрации Петрозаводска рассказали о ремонте дорог и приемке работ у подрядчика.

Администрация Петрозаводска принимает и оплачивает дорожные работы только после получения положительных заключений специализированных организаций. В 2020 году подписаны договоры на проведение строительного контроля ремонта автомобильных дорог с дирекцией по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Республики Карелия. Кроме того, для лабораторного контроля как применяемых асфальтобетонных смесей, так и готового покрытия привлечено ФКУ Упрдор "Кола". На сегодняшний день уже отобрано более 70 проб асфальта. Контроль также осуществляют сотрудники администрации и общественные наблюдатели.

В случае выявления недостатков подрядчик обязан их устранить, иначе работы не будут оплачены. Так, в ходе приемки были предъявлены замечания по некоторым участкам Соломенского шоссе, на пересечении улиц Ватутина и Чапаева и другим объектам. Сейчас они устраняются.

В мэрии отмечают, что на сегодняшний день в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" приняты работы на Гвардейской улице, Вытегорском шоссе и Лесном проспекте. Ремонтные работы продолжаются на улице Калинина, Первомайском проспекте и набережной Варкауса. Идет приемка Соломенского шоссе, улиц Чапаева, Островского, Ватутина и Муезерской.

Ранее сообщалось, что петрозаводчане запечатлели вырезы в асфальте на недавно отремонтированном Соломенском шоссе.

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Комментарии

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АК
2020-07-15 13:58:10
Пробы асфальта - это, конечно, хорошо. Но почему дырки после эти проб не заделывают???
кир
2020-07-15 13:28:22
Это их тряпки и куклы.
Гость
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