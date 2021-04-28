Власти Петрозаводска объявили, где пройдут новые субботники

Администрация карельской столицы сообщила, когда в ближайшее время пройдут новые экологические мероприятия.

Сегодня, 29 апреля, с 12.00 до 14.00 администрация и региональное отделение ОНФ организуют уборку мусора и формовку растений в сквере Марии Мелентьевой. В этот же день с 16.00 до 17.00 в Кленовом сквере на Кукковке пройдёт озеленение в рамках акции «Сад памяти» под руководством специалистов управления благоустройства и экологии. Также в этот четверг с 17.00 до 18.30 сотрудники мэрии совместно с республиканскими властями проведут субботник и санитарную обрезку растений в парке Ямка.

В пятницу, 30 апреля, пройдёт три акции в разных районах Петрозаводска. В 14.00 стартует субботник в Приозёрном парке. Уборку мусора и формовку растений совместно организуют администрация и региональное отделение ОНФ. С 16.00 до 17.30 специалисты муниципалитета проведут субботник в сквере Ленинградских Ополченцев. С 16.00 до 17.00 в сквере Ивана Молчанова администрация совместно с республиканскими властями организует мероприятие по озеленению в рамках акции «Сад памяти».

«Перед мероприятиями по формовке и посадке растений для участников проведут мастер-классы. Также неравнодушным горожанам предоставят мешки и перчатки», — заявили в мэрии.

Ранее сообщалось, что жители Петрозаводска убрали мусор в сквере Карельских Рун и в парке Патриот