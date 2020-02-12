Начальная стоимость контракта составляет почти 83 миллиона рублей.

Власти Петрозаводска объявили конкурс на установку стелы "Город воинской славы". Заказчиком работ по изготовлению памятника, его установке и благоустройству прилегающей территории выступило муниципальное казенное учреждение Петрозаводского городского округа "Петроснаб".

Начальная стоимость контракта составляет 82,8 миллиона рублей. Торги назначены на 21 февраля.

Напомним, типовую стелу "Город воинской славы" администрация Петрозаводска решила разместить на площади Кирова – на месте Аллеи городов-побратимов и памятного знака "Дерево дружбы". Против этого решения выступили многие карельские архитекторы, деятели культуры и простые горожане, однако в мэрии не отказались от своих планов.