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Власти Петрозаводска объявили конкурс на установку стелы "Город воинской славы"

Новости. Общество
12:25, 13 Февраля 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Начальная стоимость контракта составляет почти 83 миллиона рублей.

Власти Петрозаводска объявили конкурс на установку стелы "Город воинской славы". Заказчиком работ по изготовлению памятника, его установке и благоустройству прилегающей территории выступило муниципальное казенное учреждение Петрозаводского городского округа "Петроснаб".

Начальная стоимость контракта составляет 82,8 миллиона рублей. Торги назначены на 21 февраля.

Напомним, типовую стелу "Город воинской славы" администрация Петрозаводска решила разместить на площади Кирова – на месте Аллеи городов-побратимов и памятного знака "Дерево дружбы". Против этого решения выступили многие карельские архитекторы, деятели культуры и простые горожане, однако в мэрии не отказались от своих планов.

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Комментарии

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Вася
2020-02-13 14:36:09
По состоянию на 2018 год средняя пенсия по старости в Эстонии составляла 440 евро (34 тысячи рублей по курсу на конец декабря 2018 года). В России на конец 2018 года средний размер страховой пенсии по старости был 14,4 тысячи рублей.
Вася
2020-02-13 14:21:36
А отказаться можно?
Изя
2020-02-13 14:39:47
, Рабам нельзя отказываться , им надо исполнять волю царя ))))))))))
zanoza
2020-02-13 13:59:54
Наверное это стела будет всем стелам стела, ведь за такие деньги стелу можно бриллиантами инкрустировать .
ни фига себе
2020-02-13 13:38:04
….история покажет сколько у нас в стране было идиотов и хапуг в настоящий период , это просто жуть .
Juniper59
2020-02-13 13:09:42
Вообще-то - раз государство навязывает кому ни попадя это бюрократическое дилдо, оно должно предоставлять его вместе с оплаченным пакетом услуг по изготовлению и размещению, а также с бригадой сертифицированных монтажников.
Koira
2020-02-13 13:06:29
распил начался. кому она кроме персонажей у республиканского корыта нужна
кир
2020-02-13 13:03:46
Ещё раз предлагаю поставить стелу в славном городе Пудоже. В Петрозаводске избыток языческих символов.
drug
2020-02-13 12:57:41
Позор только начинается !
Как можно за два месяца выполнить данные работы ?
Никак, работы не будут выполнены в срок, подрядчик будет замучен всеми контролерами, денег не получит, будут одни проблемы.
новый
2020-02-13 12:55:33
У агрикалчнутой либерастни последняя возможность сплясать вокруг дерева дружбы, пока не спилили.
Вепс
2020-02-13 12:49:55
Неужели этот позор со стелой закончится?
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