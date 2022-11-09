Власти Петрозаводска объявили о восстановлении электроснабжения большинства отключенных зданий

Большинство жилых домов, коммерческих и социальных объектов, оставшихся сегодня без света из-за аварии в Петрозаводске, подключены к электроснабжению по резервным схемам.

Об этом сообщили в администрации города.

Авария на подстанции, произошедшая около 7 часов утра, привела к отключению света в нескольких десятках зданий в микрорайоне Древлянка. Без электроснабжения остались жилые дома, ряд социальных объектов и магазинов.

«В настоящий момент общими усилиями „Прионежской сетевой компании“ и „ОРЭС-Петрозаводск“ ведутся работы по переключениям потребителей на резервные схемы электроснабжения... Большинство потребителей уже подключены. По предварительным данным, переключения к резервным центрам питания завершатся в течение нескольких часов», — говорится в сообщении мэрии.



Также ремонтные бригады ведут работы по восстановлению повреждённого оборудования — они меняют выгоревшие кабельные участки на подстанции.