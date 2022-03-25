Власти Петрозаводска обсудят вопросы ремонта школ и детсадов в онлайн-режиме

Еженедельное открытое совещание в администрации Петрозаводска будет посвящено ремонту городских учреждений образования, спорта и культуры.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Какие объекты будут отремонтированы, расскажет заместитель главы карельской столицы — председатель комитета социального развития Наталья Кармазина.

Совещание начнется в 10.00. Прямая трансляция мероприятия будет доступна по ссылке.