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Власти Петрозаводска отменили ярмарку из-за отсутствия QR-кодов у продавцов (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
15:23, 18 Ноября 2021
фото: © Людмила Корвякова / «Столицы на Онего»

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Универсальную ярмарку, которая должна была открыться в Петрозаводске 18 ноября, отменили в последний момент.

Напомним, администрация Петрозаводска анонсировала открытие в городе универсальной ярмарки. К участию в ней приглашались все желающие представить товары собственного производства, как из Карелии, так и из других регионов страны. Предполагалось, что ярмарка будет проходить с 18 по 21 ноября на пересечении Октябрьского проспекта и Инженерной улицы.

Однако 18 ноября корреспондент «Столицы на Онего» прислал фото этого участка — никаких признаков ярмарки обнаружено не было. Посетителей ждала пустая площадка.

Как прокомментировали «Столице» в городской администрации, ярмарку отменили. По словам представителя мэрии, причиной отмены стала сложная эпидемиологическая обстановка и связанные с ней ограничения. Так, далеко не у всех потенциальных участников были обязательные в таком случае QR-коды.

При этом, как объяснили в администрации, решение об отмене ярмарки было принято буквально в последний момент, поэтому власти не успели предупредить потенциальных покупателей о том, что торговли не будет.

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Комментарии

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Ринат
2021-11-18 18:00:01
" Пускай живешь ты дворником - родишься вновь прорабом,
А после из прораба до министра дорастешь,-
Но, если туп, как дерево - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрешь." / В. Высоцкий /
Изя
2021-11-18 17:17:34
Что за муть в комментариях сегодня , zanoza ???)))) :)
zanoza
2021-11-18 18:46:24
Изя, у Васи осеннее обострение, отнесись с пониманием :)
zanoza
2021-11-18 17:02:55
Любит же наша Петрозаводская администрация попадать в курьёзные ситуации, однако.
Вася
2021-11-18 16:52:34
«Важно и дальше формировать атмосферу добрососедства и партнерства на постсоветском пространстве»,
0ff
2021-11-18 17:13:00
Вася, у худилайнена есть знакомый командир ядерного ракетоносца.
Вася
2021-11-18 16:51:40
Путин объявил Россию миролюбивым государством
кир
2021-11-18 16:27:59
Вася со справкой, как офф. Не верьте им, люди. :)
Вася
2021-11-18 16:05:22
Это не просто нестандартный ход.
0ff
2021-11-18 16:19:46
Вася, не хочешь кормить свою армию, будешь кормить чужую
Вася
2021-11-18 16:03:37
Итого - нуль
Вася
2021-11-18 16:01:26
А свой огромный бюджет тратят на гуманитарную помощь голодающим странам.)
кир
2021-11-18 15:47:50
Жили без неё и дальше проживем.
Вася
2021-11-18 15:58:50
кир, ..ты с кем щас разговаривал? )))
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