Власти Петрозаводска отменили ярмарку из-за отсутствия QR-кодов у продавцов (ФОТОФАКТ)

Универсальную ярмарку, которая должна была открыться в Петрозаводске 18 ноября, отменили в последний момент.

Напомним, администрация Петрозаводска анонсировала открытие в городе универсальной ярмарки. К участию в ней приглашались все желающие представить товары собственного производства, как из Карелии, так и из других регионов страны. Предполагалось, что ярмарка будет проходить с 18 по 21 ноября на пересечении Октябрьского проспекта и Инженерной улицы.

Однако 18 ноября корреспондент «Столицы на Онего» прислал фото этого участка — никаких признаков ярмарки обнаружено не было. Посетителей ждала пустая площадка.

Как прокомментировали «Столице» в городской администрации, ярмарку отменили. По словам представителя мэрии, причиной отмены стала сложная эпидемиологическая обстановка и связанные с ней ограничения. Так, далеко не у всех потенциальных участников были обязательные в таком случае QR-коды.

При этом, как объяснили в администрации, решение об отмене ярмарки было принято буквально в последний момент, поэтому власти не успели предупредить потенциальных покупателей о том, что торговли не будет.