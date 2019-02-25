Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
11:14, 25 Февраля 2019
фото: facebook Александра Лукьянова

Власти Петрозаводска ответили на обвинение в обмане бизнесмена при покупке здания

Загрузка...

Администрация Петрозаводска заявляет, что не вводила в заблуждение предпринимателя Никиту Бокарева, купившего аварийное здание на Древлянке за 21,7 млн рублей.

Индивидуальный предприниматель Никита Бокарев приобрел на аукционе полуразрушенное здание на Березовой аллее за 21,7 млн рублей. После этого бизнесмен обратился в УФАС и потребовал отменить сделку, мотивируя решение тем, что городские власти ввели его в заблуждение относительно состояния объекта.

Как сообщили в пресс-центре мэрии Петрозаводска, участник аукциона Бокарев получал ключи от объекта на Древлянке и имел возможность ознакомиться с состоянием постройки. Также, как сообщили в горадминистрации, предпринимателю были предоставлены все необходимые документы, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Американец
2019-02-25 12:45:34
парниша явно переплатил, но поздно понял. Этот сарай не более двух лямов стоил
zanoza
2019-02-25 12:06:18
На здания документом является технический паспорт. В этом паспорте прописывается состояние всех элементов здания и их износ. Если технический паспорт перед сделкой не обновлялся , то данные в этом документе заведомо ложные.
Leopol'd
2019-02-25 11:40:33
Только порадоваться за карельский бизнес (ну или посочувствовать родителю, если это он заработал)! 21млн. потратить не глядя! Даже не посмотреть на покупку. Небедный парень. Может себе позволить. А лидеры бизнеса "душатся" за каждый миллион.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.02.2019, 13:57
ФОТО: Новый гипермаркет открылся в Петрозаводске
18.02.2019, 09:35
Два года Парфенчикова: успехи и неудачи
24.02.2019, 08:45
Стало известно, кто погиб в страшном ДТП под Крошнозеро
23.02.2019, 12:07
ФОТО: В страшном ДТП на трассе в Карелии погибли двое взрослых и один ребенок
24.02.2019, 16:12
Родные погибших в страшном ДТП под Крошнозеро сообщили о дате похорон
19.02.2019, 13:54
"Не дай бог взрыв…"

Аналитика

Сегодня 10:43
Обществоведение
Чичин во взятках не признается
На суде по делу питерского бизнесмена, учредителя ООО "Ремстройкомплект" Игоря Чичина, которого обвинили в многомиллионных взятках при строительстве и ремонте дорог, говорили об изъятии холодильника, жалобе в Европейский суд по правам человека и пересчитали 5 миллионов рублей наличкой.
Новый социализм 19
20.02.2019 15:05
"Не дай бог взрыв…" 3
19.02.2019 13:54
"Зарядка" на будущее 5
19.02.2019 13:24
Картонный иммунитет 28
18.02.2019 10:55
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:36
Личное мнение
Деньги не на ветер
Политолог Олег Реут считает, что затраты на поездки карельских чиновников на мероприятия в другие регионы и страны должны быть "разумно минимальными".
"Было бы здорово, чтобы книга вышла вместе со стелой" 8
22.02.2019 13:49
Журналист стал "угрозой национальной безопасности"
21.02.2019 12:21
"Протесты людей закрытие школ не остановят" 3
18.02.2019 11:43
архив чтиво

Медиа

Полумарафон Lumi Karjala 2019
Новое
Сегодня 12:07
все фото и видео

Опрос

Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»