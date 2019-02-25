Власти Петрозаводска ответили на обвинение в обмане бизнесмена при покупке здания

Администрация Петрозаводска заявляет, что не вводила в заблуждение предпринимателя Никиту Бокарева, купившего аварийное здание на Древлянке за 21,7 млн рублей.

Индивидуальный предприниматель Никита Бокарев приобрел на аукционе полуразрушенное здание на Березовой аллее за 21,7 млн рублей. После этого бизнесмен обратился в УФАС и потребовал отменить сделку, мотивируя решение тем, что городские власти ввели его в заблуждение относительно состояния объекта.

Как сообщили в пресс-центре мэрии Петрозаводска, участник аукциона Бокарев получал ключи от объекта на Древлянке и имел возможность ознакомиться с состоянием постройки. Также, как сообщили в горадминистрации, предпринимателю были предоставлены все необходимые документы, пишут "Вести Карелии".

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