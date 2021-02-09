Власти Петрозаводска передадут в собственность республики еще два участка для продления улицы Куйбышева

Депутаты Петрозаводского горсовета намерены передать два земельных участка из муниципальной в республиканскую собственность для начала работ по реконструкции улицы Куйбышева.

Решение по вопросу о передаче еще двух земельных участков из муниципальной собственности Петрозаводска в государственную собственность Карелии будет принято на ближайшей сессии горсовета, 17 февраля. Об этом информирует Петросовет.

Проект решения предполагает передачу из муниципальной собственности Петрозаводска в государственную собственность республики двух участков земли - в районе проспекта Ленина (площадь - 1,1 тыс. кв. м.) и в районе дома №9 по Озерному переулку (площадь - 352 кв. м.) для выполнения работ по реконструкции улицы Куйбышева от проспекта Ленина до набережной Варкауса.

Петросовет сообщает, что администрация Петрозаводска разработала необходимую проектную документацию по данному объекту.

Реализация проекта, предусматривающего организацию дополнительного транспортно-пешеходного сообщения между центром города и Октябрьским районом, включена в федеральную программу "Развития Республики Карелия на период до 2021 года". Государственным заказчиком выступает казенное учреждение РК "Управление автомобильных дорог Республики Карелия".

В декабре депутатский корпус уже поддержал предложение о передаче двух земельных участков в районе улицы Кирова из муниципальной собственности в государственную собственность Республики Карелия с целью проведения реконструкции улицы Куйбышева, которую предполагается соединить с набережной Варкауса.

Ранее сообщалось, что Петросовет потребовал завершить благоустройство объектов, пострадавших от горе-подрядчиков