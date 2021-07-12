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Власти Петрозаводска покупают 7 маленьких квартир для детей-сирот

Новости. Общество
18:00, 13 Июля 2021
фото: © freepik.com

Администрация карельской столицы объявила аукционы по приобретению благоустроенных квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По сообщению мэрии, на электронной площадке «РТС-тендер» объявлены шесть аукционов и один запрос предложений (в электронной форме) по приобретению благоустроенных квартир, расположенных на территории Петрозаводска. Общая площадь жилого помещения должна быть не менее 20 кв. м. Срок окончания приема заявок – 19 июля 2021 года. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 928 171 рубль.

Продать жилое помещение могут как юридические, так и физические лица.

В ближайшее время администрация города объявит еще 32 аналогичных аукциона по покупке квартир для детей-сирот. О сроках подачи заявок будет сообщено дополнительно.

Напомним, всего в 2021 году мэрия планирует приобрести для детей-сирот 43 жилых помещения.

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