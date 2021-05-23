Реклама на сайте
Прислать новость
В Карелии ищут волонтеров с катерами для поиска тела утонувшего в Кончезеро рыбака 1
23.05.2021 17:40
Молния ударила в телевышку в Петрозаводске (ВИДЕО) 6
Сегодня 10:02
Мэр Петрозаводска будет ездить на работу на электросамокате 10
Сегодня 07:15
Маршрутка с пассажирами устроила опасные гонки в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 3
Сегодня 11:32

Власти Петрозаводска покупают 18 квартир для переселенцев из аварийного жилья

Новости. Общество
15:05, 24 Мая 2021
фото: © Fotolia / Deyan Georgiev

Администрация столицы Карелии объявила аукционы на приобретение квартир для расселения аварийного фонда.

Как сообщили в мэрии, на электронной площадке «РТС-тендер» в настоящее время проводятся 13 аукционов: на шесть однокомнатных квартир общей площадью от 30,1 до 37,2 кв. м, на десять двухкомнатных квартир общей площадью от 35,2 до 55,5 кв. м и две трехкомнатные квартиры общей площадью 57,2 кв. м и 57,4 кв. м. Цена контракта рассчитана исходя из стоимости 1 кв. м жилого помещения в размере 44 208 рублей.

Несколько кликов и наш город станет лучше
22.05.2021 15:57

Памятка для физических лиц - собственников жилых помещений о порядке участия в закупках размещена на сайте администрации.

В мэрии напомнили, в этом году в Петрозаводске в рамках адресной программы необходимо расселить 83 многоквартирных дома, признанных аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2017 года. В настоящее время уже расселено 195 квартир общей площадью 9 тыс. кв.м.

Также Администрация напоминает собственникам жилых помещений, расположенных в подлежащих расселению в рамках программы многоквартирных домах, о праве на получение денежной компенсации за изымаемые квартиры. В целях оперативного решения вопроса гражданам рекомендуют рассмотреть указанный вариант.

Ранее Арбитражный суд Карелии вынес решение по делу, связанному со строительством дома для расселения аварийного жилья в Сортавале – его квартиры покрылись плесенью, а конструкции начали разрушаться вскоре после сдачи.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-05-24 15:16:08
На халяву жильё не давать, - сказал упрямый кот.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.05.2021, 13:00
Глава Петрозаводска рассказал, почему его замы написали заявления об увольнении
21.05.2021, 16:50
Любарский рассказал, как собирается менять схему уборки Петрозаводска
18.05.2021, 06:50
В Петрозаводске водитель пошел на таран и спровоцировал ДТП с тремя автомобилями (ВИДЕО)
21.05.2021, 09:29
В Петрозаводске от коронавируса скончался 21-летний молодой человек
22.05.2021, 09:29
Коронавирус унес жизни еще двух женщин и одного мужчины в Карелии
17.05.2021, 12:49
В Петрозаводске врачи более полугода борются за жизнь малыша, избитого отцом до полусмерти

Аналитика

21.05.2021 15:40
Обществоведение
Рашид Нургалиев: «Беломорские петроглифы получили вторую жизнь» 6
Новый защитный павильон над группой знаменитых петроглифов «Бесовы следки» ожидает первых посетителей после двадцатилетнего перерыва в туристическом показе.
Как поправить закон, ради «нормотворческой практики» первого лица 2
21.05.2021 12:30
«Для меня самого эта фраза оскорбительна в том, что я бы так не написал» 22
18.05.2021 16:10
«Взвейтесь кострами, синие ночи!» 8
18.05.2021 13:20
Врачи предупреждают: «медленный убийца» на пороге
18.05.2021 12:40
Вся аналитика

Чтиво

21.05.2021 12:30
Без политики
Родителям, которые ужасно боятся детских прививок
Детский мультфильм про бегемота, который ужас до чего боялся прививок, стал реальностью наших дней.
«Порядок с чистого листа» 10
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»