Власти Петрозаводска покупают 18 квартир для переселенцев из аварийного жилья

Администрация столицы Карелии объявила аукционы на приобретение квартир для расселения аварийного фонда.

Как сообщили в мэрии, на электронной площадке «РТС-тендер» в настоящее время проводятся 13 аукционов: на шесть однокомнатных квартир общей площадью от 30,1 до 37,2 кв. м, на десять двухкомнатных квартир общей площадью от 35,2 до 55,5 кв. м и две трехкомнатные квартиры общей площадью 57,2 кв. м и 57,4 кв. м. Цена контракта рассчитана исходя из стоимости 1 кв. м жилого помещения в размере 44 208 рублей.

Памятка для физических лиц - собственников жилых помещений о порядке участия в закупках размещена на сайте администрации.

В мэрии напомнили, в этом году в Петрозаводске в рамках адресной программы необходимо расселить 83 многоквартирных дома, признанных аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2017 года. В настоящее время уже расселено 195 квартир общей площадью 9 тыс. кв.м.

Также Администрация напоминает собственникам жилых помещений, расположенных в подлежащих расселению в рамках программы многоквартирных домах, о праве на получение денежной компенсации за изымаемые квартиры. В целях оперативного решения вопроса гражданам рекомендуют рассмотреть указанный вариант.

Ранее Арбитражный суд Карелии вынес решение по делу, связанному со строительством дома для расселения аварийного жилья в Сортавале – его квартиры покрылись плесенью, а конструкции начали разрушаться вскоре после сдачи.