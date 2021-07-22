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Власти Петрозаводска покупают еще 22 маленькие квартиры для детей-сирот

Новости. Общество
15:54, 23 Июля 2021
фото: © Fotolia / Deyan Georgiev

Администрация карельской столицы объявила очередные аукционы по приобретению благоустроенных жилых помещений по 20 квадратных метров для детей-сирот, сообщили в мэрии города.

На электронной площадке «РТС-тендер» размещены еще 22 извещения о проведении аукционов по приобретению благоустроенных квартир, расположенных на территории Петрозаводска, общей площадью не менее 20 кв. м. Заявки принимаются до 2 августа. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 928 171 рубль. Сроки подачи заявок по ранее опубликованным извещениям продлены до 9 августа.

Продать квартиры могут как юридические, так и физические лица.

Администрация разработала памятку о порядке участия в закупках жилых помещений.

Напомним, всего в 2021 году мэрия планирует приобрести для детей-сирот 43 жилых помещения.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-07-23 18:02:18
Не маленькие, а однокомнатные. Что за манера в каждой новости, когда хозяева уйдут , обязательно поерничать и нагадить.. Похоже, что редакция приняла на работу казачка засланного, который вчера модерировал комменты.
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