Власти Петрозаводска покупают еще 22 маленькие квартиры для детей-сирот

Администрация карельской столицы объявила очередные аукционы по приобретению благоустроенных жилых помещений по 20 квадратных метров для детей-сирот, сообщили в мэрии города.

На электронной площадке «РТС-тендер» размещены еще 22 извещения о проведении аукционов по приобретению благоустроенных квартир, расположенных на территории Петрозаводска, общей площадью не менее 20 кв. м. Заявки принимаются до 2 августа. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 928 171 рубль. Сроки подачи заявок по ранее опубликованным извещениям продлены до 9 августа.

Продать квартиры могут как юридические, так и физические лица.

Администрация разработала памятку о порядке участия в закупках жилых помещений.

Напомним, всего в 2021 году мэрия планирует приобрести для детей-сирот 43 жилых помещения.