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Власти Петрозаводска полгода ищут руководителя для школы, откуда ушел молодой директор

Новости. Общество
13:11, 09 Июля 2021
фото: © Столица на Онего

Администрация Петрозаводска объявила конкурс на замещение должности директора средней школы № 43, откуда уволился 31-летний Александр Ханцевич.

Мэрия во второй раз объявила конкурс на замещение должности директора средней общеобразовательной школа №43 с углубленным изучением отдельных предметов. Школа располагается по адресу ул. Попова, 8. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

Документы на конкурс принимаются с 16 июля до 16 августа в администрации города (проспект Ленина, д. 2, каб. 426, телефон – 71-34-31).

Подробную информацию о вакансии и необходимом пакете документов можно найти на сайте управления образования.

Напомним, в первый раз конкурс на замещения должности руководителя школы №43 был объявлен в феврале. В середине учебного года, 11 января,  31-летний Александр Ханцевич покинул пост директора учреждения образования по собственному желанию, отработав в школе два года.

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Комментарии

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юнипер95
2021-07-09 14:37:14
а что завхоз на повышение пошёл? Папаша новое теплое место нашел? Или на авито чего нашел... а-ха
наташка
2021-07-09 14:20:51
Не все завхозы одинаковы полезны
кир
2021-07-09 14:03:26
Школа как и лечебное дело не для всех подходит.
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