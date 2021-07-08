Власти Петрозаводска полгода ищут руководителя для школы, откуда ушел молодой директор

Администрация Петрозаводска объявила конкурс на замещение должности директора средней школы № 43, откуда уволился 31-летний Александр Ханцевич.

Мэрия во второй раз объявила конкурс на замещение должности директора средней общеобразовательной школа №43 с углубленным изучением отдельных предметов. Школа располагается по адресу ул. Попова, 8. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

Документы на конкурс принимаются с 16 июля до 16 августа в администрации города (проспект Ленина, д. 2, каб. 426, телефон – 71-34-31).

Подробную информацию о вакансии и необходимом пакете документов можно найти на сайте управления образования.

Напомним, в первый раз конкурс на замещения должности руководителя школы №43 был объявлен в феврале. В середине учебного года, 11 января, 31-летний Александр Ханцевич покинул пост директора учреждения образования по собственному желанию, отработав в школе два года.