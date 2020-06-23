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Власти Петрозаводска продолжают проверять маршрутчиков

Новости. Общество
15:56, 24 Июня 2020
фото: © Мэрия Петрозаводска
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По факту зафиксированных нарушений начато административное расследование в отношении перевозчиков, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Рейды проходят в разных районах города. Так, в прошедшие дни были осмотрены автобусы №№4, 14 и 17, а также №№2, 3, 5, 9 в Сулажгоре

В ходе рейдов проверялось наличие при входе в салон антисептика и проведение обработки салонов пассажирского транспорта (поручней, ручек дверей, подлокотников, сидений, водительского оборудования и др.) дезинфицирующими средствами.

С водителями проводятся профилактические беседы о необходимости соблюдения установленных требований. 

Сообщить о ненадлежащем состоянии салонов транспортных средств, о нарушениях расписания или действующих ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, можно по номеру 051.

 

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Комментарии

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Os
2020-06-24 16:22:25
Так бы график движения проверяли, транспорт все больше деградирует - был бы интервал движения нормальный, меньше бы ездило людей в одном автобусе и меньше заражались бы.
Гость
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