Власти Петрозаводска проинспектировали городские катки

Глава столицы Карелии рассказал состоянии катков в городе.

Мэр города Владимир Любарский поручил председателю комитета соцразвития Наталье Кармазиной проверить пришкольные катки, поскольку горожане жалуются на их состояние Об это глава Петрозаводска пишет на своей странице в соцсети.

По словам Любарского, у школ №11 и 35 катки успели залить, там катаются горожане с семьями. Продолжают заливать катки у школ №33, 34 и 39.

«Процесс это довольно трудоёмкий. Для получения ровного льда, пригодного для катания, необходимы стабильно отрицательная температура воздуха ниже -10 и отсутствие снега», - пишет мэр города.

Глава Петрозаводска отметил, что непростой ситуация остается с катком у лицея №1. Там был залит первый слой, вокруг натянута сигнальная лента, но она не помешала кому-то пройти по неокрепшему льду. В результате покрытие было испорчено.

Ранее глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что «зацепил вирус».