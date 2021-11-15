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Власти Петрозаводска проинспектировали городские катки

Новости. Общество
14:10, 05 Января 2022
фото: Владимир Любарский/ВК

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Глава столицы Карелии рассказал состоянии катков в городе.

Мэр города Владимир Любарский поручил председателю комитета соцразвития Наталье Кармазиной проверить пришкольные катки, поскольку горожане жалуются на их состояние Об это глава Петрозаводска пишет на своей странице в соцсети.

По словам Любарского, у школ №11 и 35 катки успели залить, там катаются горожане с семьями. Продолжают заливать катки у школ №33, 34 и 39.

«Процесс это довольно трудоёмкий. Для получения ровного льда, пригодного для катания, необходимы стабильно отрицательная температура воздуха ниже -10 и отсутствие снега», - пишет мэр города.

Глава Петрозаводска отметил, что непростой ситуация остается с катком у лицея №1. Там был залит первый слой, вокруг натянута сигнальная лента, но она не помешала кому-то пройти по неокрепшему льду. В результате покрытие было испорчено.

Ранее глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что «зацепил вирус».

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Комментарии

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Teaтральный критик
2022-01-05 15:11:41
Дети катаются на коньках и лыжах, нытики злобно шипят в интернетах :)
David .
2022-01-05 14:49:45
Нет Любарский, для получения ровного льда нужна Zamboni!
кир
2022-01-05 15:02:07
David ., спасибо, познакомился с новым брендом. :)
ytrii
2022-01-05 14:24:22
Что то с ним не то или то , что не то , что надо горожанам .
Гость
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