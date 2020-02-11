Власти Петрозаводска просят сообщать об агрессивных собаках

Продолжается работа по отлову и содержанию бродячих собак, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Новый муниципальный контракт планируется заключить до конца февраля. Сейчас по заявкам работает ПМУП "Автоспецтранс".

За последние три года на средства субвенции от Министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии было отловлено более одной тысячи животных. Только в 2019 году общественные организации с привлечением грантовых средств стерилизовали более полутора тысяч животных.

С информацией о найденных на улице собаках можно обратиться к общественным организациям. Ни в коем случае нельзя подбрасывать животных без предварительной договорённости. О стаях, в том числе агрессивных, необходимо сообщать в ЕДДС города по круглосуточному номеру – 051.

Администрация убедительно просит хозяев не допускать самовыгула животных, напоминает о необходимости вакцинации и стерилизации питомцев.

Ранее сообщалось, что бродячие собаки пугают жителей города в Карелии.