Власти Петрозаводска проверили, как ремонтируют фасады домов (ФОТО)

Начальник управления жилищного хозяйства Ольга Морозова проинспектировала ход работ на улице Фридриха Энгельса, 13, сообщили в мэрии Петрозаводска.

До конца июля планируется отремонтировать и покрасить стены, карниз, молдинги, пилястры и другие элементы фасада. Будут заменена водосточная система, окрашены деревянные окна и балконные ограждения, выполнены другие работы. Цветовое решение проекта согласовано с архитектором Александром Савельевым.

На здании установлены строительные леса и сетка, завезены материалы, выполняется расчистка фасада, оконных обрамлений и декоративных элементов от старого покрытия.

Кроме этого дома, работы на сегодняшний ведутся на шести зданиях: пр. Ленина, 4, ул. Свердлова, 1, ул. Германа Титова, 2 и 4, ул. Дзержинского, 10, ул. Шотмана, 3. На этих объектах устанавливаются строительные леса, очищаются от старого покрытия стены, идет оштукатуривание, шпаклевка и другие виды работ. Также на этой неделе начнется ремонт фасадов многоквартирных домов № 35, 37 по пр. Ленина.

Напомним, в 2020 году в Петрозаводске планируется привести в порядок 48 объектов. Администрацией уже заключены контакты на проведение работ по 11 зданиям, подписаны соглашения с управляющими организациями по 29 домам.