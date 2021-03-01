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Власти Петрозаводска пытаются избежать "наводнения" из-за таяния снега (ФОТО)

Новости. Общество
07:50, 02 Марта 2021
фото: Администрация Петрозаводска
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"Служба заказчика" готовит ливневую канализацию к пропуску паводковых вод, сообщили в администрации столицы Карелии.

Сотрудники "Службы заказчика" очищают дождеприемные колодцы, размораживают трубы на особо затопляемых участках автомобильных дорог. Необходимые мероприятия по очистке уже провели на улицах Попова, Судостроительной (в районе домов № 12 и № 14), Сулажгорской, Чкалова, Дзержинского, набережной Варкауса (возле дома № 5), на проспектах Лесном и Карла Маркса, Лососинском шоссе, Пименовском мосту и 1-ом Внутриквартальном проезде. Разморозили водопропускные трубы ливневки на улицах Шотмана и Сулажгорской.

В мэрии предлагают горожанам обращаться по вопросам обслуживания сети ливневой канализации к диспетчеру МКУ "Служба заказчика" по телефону: 8 (963) 744-02-55 или в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.

Ранее саперы спасли от наводнения населенные пункты в Беломорском районе.

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