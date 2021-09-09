Власти Петрозаводска рассказали, на каких улицах появится свежий асфальт

Администрация столицы Карелии сообщила последние сведения о ходе ремонта городских дорог.

Подрядчик заасфальтировал проезжую часть на Ленинградской улице. Сейчас там продолжается разборка покрытия тротуаров. Новый асфальт укладывают в Железнодорожном районе — на улицах Боровой и Профсоюзов. На улицах Луначарского на Зареке и Балтийской на Кукковке продолжается замена бортового камня. На этой неделе АО «ПКС-Водоканал» завершает ремонт на городских сетях в районе Октябрьского проспекта. После сдачи этого объекта дорожники приступят к работе на участке между улицами Мурманской и Московской. Сейчас вдоль проспекта убирают и вывозят строительный мусор. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

На улице Маршала Мерецкова продолжается ремонт тротуаров на участке между улицей Антикайнена и проспектом Александра Невского. На набережной Ла-Рошель завершили восстановление дорожного покрытия между Комсомольским проспектом и улицей Маршала Мерецкова. На Нойбранденбургской улице закончили укладывать выравнивающий слой под последующее асфальтирование. Ремонт дороги и тротуаров на Берёзовой аллее завершен. Сейчас подрядчик восстанавливает там благоустройство, вывозит строительный мусор, приводит территорию в надлежащий вид. Те же работы организованы на улице Ломоносова. Кроме того, там в завершающей стадии находится устройство водоотведения.

Ремонт магистралей и тротуаров карельской столицы ведет компания «АБЗ-Дорстрой».

Ранее в ГИБДД назвали два района Карелии, где дикие животные чаще всего выходят на дорогу.