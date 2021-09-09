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Власти Петрозаводска рассказали, на каких улицах появится свежий асфальт

Новости. Общество
13:09, 16 Сентября 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

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Администрация столицы Карелии сообщила последние сведения о ходе ремонта городских дорог.

Подрядчик заасфальтировал проезжую часть на Ленинградской улице. Сейчас там продолжается разборка покрытия тротуаров. Новый асфальт укладывают в Железнодорожном районе — на улицах Боровой и Профсоюзов. На улицах Луначарского на Зареке и Балтийской на Кукковке продолжается замена бортового камня. На этой неделе АО «ПКС-Водоканал» завершает ремонт на городских сетях в районе Октябрьского проспекта. После сдачи этого объекта дорожники приступят к работе на участке между улицами Мурманской и Московской. Сейчас вдоль проспекта убирают и вывозят строительный мусор.  Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

На улице Маршала Мерецкова продолжается ремонт тротуаров на участке между улицей Антикайнена и проспектом Александра Невского. На набережной Ла-Рошель завершили восстановление дорожного покрытия между Комсомольским проспектом и улицей Маршала Мерецкова. На Нойбранденбургской улице закончили укладывать выравнивающий слой под последующее асфальтирование. Ремонт дороги и тротуаров на Берёзовой аллее завершен. Сейчас подрядчик восстанавливает там благоустройство, вывозит строительный мусор, приводит территорию в надлежащий вид. Те же работы организованы на улице Ломоносова. Кроме того, там в завершающей стадии находится устройство водоотведения.

Ремонт магистралей и тротуаров карельской столицы ведет компания «АБЗ-Дорстрой».

Ранее в ГИБДД назвали два района Карелии, где дикие животные чаще всего выходят на дорогу.

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Комментарии

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Злющий налогоплательщик
2021-09-16 13:57:27
Жаль что не написАли : через сколько месяцев этот "асфальт" смоет!?
David.
2021-09-16 13:25:11
«АБЗ-Дорстрой» хороший крантик прикрутили. :) Этот " ремонт" будет длиться вечно...
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