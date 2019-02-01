Власти Петрозаводска рассказали о планах по ремонту трех мостов

Председатель комитета градостроительства и землепользования мэрии Петрозаводска Евгений Перов в эфире "России 24" сказал, что документы по двум из трех мостов проходят госэкспертизу.

Как рассказал чиновник в программе "Неделя в городе", капитально отремонтировать планируется два моста на улицах Мерецкова и Антикайнена, а реконструировать мост через Неглинку рядом с Верховным судом Карелии.

"На завершающей стадии проекты, опасней со срывом сроков проектирования у нас нет, плотно работаем с проектировщиками. Документы на два моста, которые планируется капитально отремонтировать, находятся на проверке в госэкспертизе. По третьему мосту документация в ближайшее время будет направлена, после чего будем приступать к реализации проектов", - сказал Евгений Перов.

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник пояснила, что в 2019 году будут готовы проекты и появится возможность для открытия федерального финансирования. "Такие договоренности Республикой Карелия уже достигнуты", - сказала она.

В 2018 году была получена экспертиза, что мосты представляют опасность. Поэтому на них ограничили движение, началось проектирование.

"За 2020 год возможно успеть выполнить эти работы", - сказала Мирошник.

Евгений Перов добавил, что на Пименовскому мосту на ул. Луначарского готовится техническое задание и будет о объявляться аукцион на проектирование.

"Все аварийные мостовые сооружения будут отремонтированы в ближайшее время", - добавила мэр.