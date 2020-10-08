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Власти Петрозаводска рассказали, зачем был срублен клен у филармонии

Новости. Общество
12:23, 09 Октября 2020
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
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Администрация Петрозаводска заявила, что дерево пришлось спилить, поскольку оно было ослаблено.

Клен под окнами Карельской государственной филармонии был удален в рамках акции "Выходные в любимом парке", которая состоялась восьмого октября. Об этом сообщает пресс-центр администрации Петрозаводска.

Необходимость проведения такой работы объяснила специалист-дендролог, кандидат биологических наук Арина Еглачева.

"Клён был в сильно ослабленном состоянии с многочисленными разветвлениями ствола. У отпиленной ветви имелась отчетливая зона загнивания в месте раздвоения ствола. Одна из причин падения клёнов и их удаления на территории города - это как раз вот такие загнивания в местах разветвления. Этот клён вырос из самосева на клумбе, где ранее были высажены декоративные кустарники и деревья: ель, можжевельник, барбарис. Два самосевных клена сильно затеняли соседние растения. В результате - ель имеет неравномерное развитие кроны, а барбарис находился в ослабленном состоянии. После удаления клёнов у ели появился шанс восстановить крону, а для барбариса увеличилась площадь инсоляции, он восстановится", - заявила Еглачева.

В мэрии сообщили, что помимо удаления самосева клена, на территории сквера проведена омолаживающая обрезка на пень барбарисов и роз, которые находились в сильно переросшем состоянии. Кустарники восстановятся уже в следующем году. Также была проведена санитарная обрезка калины обыкновенной Roseum, сиреней, ивы ломкой. 

Все работы проводились студентами и жителями города с помощью ручных пил, сучкорезов и секаторов под контролем специалистов администрации, преподавателей Института биологии, экологии и агротехнологий ПетрГУ и Лесотехнического техникума.

Вдоль стены здания филармонии необходимо проведение с привлечением специализированной организации обрезки кизильника блестящего и самосева клёнов и вязов, заявили в администрации.

Ранее сообщалось, что горожане возмутились сносом молодого клена у здания филармонии в центре Петрозаводска.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-10-09 13:14:20
Вот чего-чего, а давать объяснения чиновники умеют, только загубленные деревья и кустарники после этих объяснений снова не вырастут.
Юнипер
2020-10-09 13:10:17
агрикалчанутые опять недовольны
однозначно
2020-10-09 12:51:05
Очередной шах и мат местечковым истеричным бабёнкам с фоточками в интернетиках.
ПлачУ и ПлАчу
2020-10-09 13:07:02
однозначно, да норм, хоть одна старушка блюдет статус. Ворчать надо, иначе будут дальше наглеть, так хоть придумывают тексты - тоже полезная зарядка.
кир
2020-10-09 12:44:04
Почему студенты, ученые и чиновники занимаются этими работами? А должны уличные рабочие под руководством мастера или бригадира. Всё время у нас что-то не то. Почему?
ПлачУ и ПлАчу
2020-10-09 13:05:30
кир, потому что все уличные работы проданы оптом теХРЕНту, а они плевали на клумбы, в прямом смысле тоже.
А поскольку мэрия умными делами не может заниматься, из-за отсутствия ума, то руками полет, сеет и сажает. В общем, что ближе по образованию.
Коммунизм - от каждого по способностям, оклады то не забрать.
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