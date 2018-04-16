Власти Петрозаводска расторгают договоры с должниками-арендаторами земли

Администрация Петрозаводска расторгает договоры аренды земельных участков, по которым имеется задолженность, сообщили в пресс-службе мэрии города.

В отношении нерадивых арендаторов администрация города ведет претензионно-исковую работу по взысканию задолженности.

В Комитете экономики и управления муниципальным имуществом регулярно проводятся заседания комиссии по мобилизации и обеспечению поступлений арендных платежей в бюджет Петрозаводска. В 2018 году состоялось 9 заседаний комиссии, на которых рассмотрена задолженность на общую сумму 8,96 млн руб. По их итогам в бюджет Петрозаводского городского округа поступило 1,06 млн руб. По оставшейся задолженности продолжается претензионно-исковая работа, в том числе рассматривается возможность расторжения договоров аренды.

Администрацией города совместно с министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия в 2017 году проведена работа с арендаторами-неплательщиками в отношении 72 договоров аренды, по которым имелся значительный объем задолженности.

По результатам данной работы расторгнуто 39 договоров аренды, из них по 12 договорам состоялись судебные решения по их расторжению, освобождению земельных участков и взысканию недоимки. Часть арендаторов, заинтересованных в использовании земельных участков, погасила задолженность в добровольном порядке, и, опасаясь в дальнейшем утраты прав на землю, старается вовремя вносить плату за землю.

В текущем году работа с нерадивыми арендаторами продолжена. В отношении 8 договоров аренды направлены уведомления об их расторжении. В апреле текущего года администрацией подготовлен новый перечень недобросовестных арендаторов, имеющих задолженность перед бюджетом города на общую сумму 1,07 млн руб. В случае непогашения задолженности арендаторы получат уведомления о расторжении договоров.

Узнать о своих долгах по аренде земельного участка можно в муниципальном казенном учреждении Петрозаводского городского округа "Петрозаводский центр учета имущества" (г.Петрозаводск, пр.Ленина, 2, каб.317А, тел. 71-35-44; каб.327, тел.71-35-61).