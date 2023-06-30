Власти Петрозаводска: ремонт в Октябрьском районе завершится раньше срока

Инна Колыхматова прокомментировала ход реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения в Октябрьском районе.

Врио главы Петрозаводска Инна Колыхматова на своей странице в соцсети прокомментировала итоги планерки в мэрии города, где обсуждался ход реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения в Октябрьском районе города.

Самое главное, по словам Инны Колыхматовой — несмотря на то, что работы должны были закончиться к концу года, ремонт идет с опережением графика.

Перед горожанами выступил заместитель технического директора «ПСК-Водоканал» Арсений Анохов, рассказавший, что благодаря бестраншейному методу укладки труб рабочие избежали больших повреждений дорог и газонов, ограничивались локальными разрытиями. На Октябрьском проспекте от Мелентьевой до Московской, на улицах Зайцева, Краснофлотской и Мурманской, а также на улицах Лисицыной и Советской новые трубы уже уложены.

«Остается еще три участка — на улицах Грибоедова, Виданской, и нечетной стороне Октябрьского проспекта. Здесь „ПКС-Водоканал“ планирует приступить к работам в ближайшие недели, а завершить — в сентябре. Если позволят грунты, рабочие и тут применят бестраншейный метод, — написала Инна Колыхматова. — Наиболее масштабные работы сейчас ведутся на улице Варламова. В этом месте проходит часть работ по реконструкции напорной канализации, расположенной на улице Калинина. Именно в нее направляется весь сток Октябрьского района, а уже после — на КОСы. На этом участке работают три бригады. Работы должны закончиться не позднее октября».

Освещены были и вопросы восстановления благоустройства — по словам врио градоначальника, «Водоканал» после проведения работ обязуется восстановить благоустройство в полном размере. При этом следует помнить о технических ограничениях — например, сажать деревья над инженерными коммуникациями нельзя. Новые растения будут появляться в других локациях.