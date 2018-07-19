Власти Петрозаводска советуют при разведении костра в жару окружить его полуметровой минерализованной полосой

Администрация Петрозаводска опубликовала правила пожарной безопасности в зеленой зоне города и в окрестных лесах.

В связи с жаркой и сухой погодой, сопровождаемой порывистым ветром, на территории Карелии сложилась неблагоприятная пожарная обстановка.

Для предупреждения возникновения лесных пожаров предлагаем придерживаться основных профилактических правил:

- не разводить костры в хвойных молодняках, в местах с наличием сухой травы, под пологом деревьев, на старых горельниках и участках леса, подвергшихся ветровалу и бурелому, на торфяных почвах, неочищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины лесосеках;

- в случае необходимости разводить костер следует лишь на открытых местах, окружив его минерализованной полосой шириной не менее 0.5 м. По истечении необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей.

Более подробную информацию о мерах пожарной безопасности можно найти на официальном сайте администрации Петрозаводска.