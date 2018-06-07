Власти Петрозаводска требуют убрать бытовку на Лесном проспекте

Власти карельской столицы предлагают владельцу бытовки по проспекту Лесному освободить незаконно занятый земельный участок.

Администрация карельской предлагает владельцу самовольно установленной бытовки, расположенной в районе дома № 51/1 по пр. Лесному, добровольно, своими силами и средствами до 21 июня произвести демонтаж указанного объекта и освободить земельный участок.