Власти Петрозаводска требуют убрать бытовку на Лесном проспекте

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Власти карельской столицы предлагают владельцу бытовки по проспекту Лесному освободить незаконно занятый земельный участок.
Администрация карельской предлагает владельцу самовольно установленной бытовки, расположенной в районе дома № 51/1 по пр. Лесному, добровольно, своими силами и средствами до 21 июня произвести демонтаж указанного объекта и освободить земельный участок.
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