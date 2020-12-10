Власти Петрозаводска вернулись к идее пустить с молотка историческое здание бывшей школы

Администрация Петрозаводска планирует повторно включить в программу приватизации здание бывшей школы в центре города.

Это следует из проекта решения Петросовета о внесении изменений в программу приватизации муниципального имущества на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

На торги планируется выставить 4-этажное здание 1939 года постройки на пересечении улицы Правы и улицы Волховская рядом с мэрией Прионежского района.

Начальная цена продажи в проекте решения не указана. Вместе с тем, вся программа приватизации на 2021 год, по прогнозу администрации, должна принести бюджету города 14,6 млн рублей. Судя по тексту проекта решения, в эту сумму входит и ожидаемый доход от продажи школы.

Раннее власти города и республики рассказывали, что может появиться на месте здания. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".