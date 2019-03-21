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Новости. Общество
09:15, 21 Марта 2019
фото: © Донат Сорокин/ТАСС, архив

Власти Петрозаводска заявили об "огромной очереди" в маневренный фонд

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Администрация Петрозаводска заявила о существовании дефицита помещений маневренного фонда, куда могли бы переезжать нуждающиеся горожане.

В Петрозаводске на сегодняшний день осталось только три свободных площади маневренного фонда, на территории которого претендует очередь нуждающихся. Об этом рассказала заместитель главы Петрозаводска, председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова на комиссии Петрозаводского городского совета.

"У нас на сегодня порядка 230 помещений всего маневренного фонда, из которых три только являются свободными и два помещения, которые поставлены в очередь на ремонт", – сказала Мизинкова.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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