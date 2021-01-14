Власти Петрозаводска "застолбили" территорию в парке Защитников города

В парке Защитников Города в карельской столице установили информационный стенд об истории и природных особенностях территории.

В петрозаводском парке Защитников Города на Кукковке появился новый информационный стенд, рассказывающий об истории и природных особенностях территории. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

В заявлении мэрии сообщается, что парк представляет собой сохранившийся в черте города еловый лес. Его ориентировочная площадь – 100 гектаров.

На картах Великой Отечественной войны здесь находилась высота, которую обозначали отметкой 152,6. В 1941 году это была южная окраина Петрозаводска. Здесь 29 и 30 сентября 1941 года воины 1-й лёгкой бригады Аввакумова оказали упорное сопротивление превосходящим силам врага. По архивным документам установлены имена бойцов 184-го отдельного сапёрного батальона, погибших на высоте 152,6. Среди героев значатся Михаил Аксентищев, Михаил Буренин, Василий Васильев, Иван Иванов, Михаил Колоколов и Георгий Полтарацкий.

Ранее в соцсетях были опубликованы снимки, на которых был запечатлен снос деревьев в парке Защитников Города. В пресс-центре мэрии Петрозаводска сообщили, что рабочие срубили аварийные и опасные деревья, которые могут упасть на территории двух строящихся там детских садов.

Также жители Петрозаводска выражали опасение, что территория парка Защитников Города будет застроена. Власти Петрозаводска заявили, что не планируют застраивать зеленую зону многоэтажными домами.