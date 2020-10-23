Власти Петрозаводска заверили, что на сельхозярмарке соблюдается масочный режим

Сотрудники администрации Петрозаводска посетили открывшуюся в пятницу сельскохозяйственную ярмарку, и убедились, что покупатели и продавцы соблюдают меры профилактики коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

"Масочный режим, социальное дистанцирование и другие действующие правила покупателями и продавцами соблюдаются. Также организаторы обеспечили контроль за потоком посетителей, оборудовали у входа санитайзер, торговые павильоны расположили на расстоянии более 6 метров друг от друга. При посещении ярмарки жителям напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

Сельскохозяйственная ярмарка на улице Инженерной будет работать до 1 ноября (включительно) с 9.00 до 17.00.

Ранее за нарушения правил профилактики коронавируса приостанавливалась работа ярмарки, организованной у ТРК "Лотос Плаза".