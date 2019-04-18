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Новости. Общество
12:00, 18 Апреля 2019
фото: Валерий Поташов

Власти Пряжинского национального района Карелии ликвидируют школу-сад в Крошнозере

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Образовательное учреждение в старинном карельском селе присоединят к Ведлозерской средней школе, несмотря на протесты местных жителей.

Глава администрации Пряжинского национального района Карелии Роман Петров подписал распоряжение о присоединении Крошнозерской начальной школы-сада к Ведлозерской средней школе. Формально речь в постановлении идет о реорганизации Ведлозерской школы, но документ главным образом касается судьбы школы-сада в Крошнозере, жители которого выступали за сохранение образовательного учреждения в старинном карельском селе.

Фактически постановление ликвидирует Крошнозерскую начальную школу-сад как самостоятельное образовательное учреждение. Его правопреемником теперь станет Ведлозерская средняя школа. Работники ликвидируемого образовательного учреждения уже направили обращение главе районной администрации, в котором попросили муниципального чиновника разъяснить, что их ждет в случае реорганизации.  

Напомним, планы властей Пряжинского национального района по оптимизации школы-сада в селе Крошнозеро вызвали протест родителей и педагогов образовательного учреждения. Они обратились в начале марта к главе Карелии Артуру Парфенчикову с просьбой не допустить закрытия начальной школы-сада в этом населенном пункте, который считается местом компактного проживания карелов. 

"Мы – родители учеников и местное население – категорически против закрытия, – говорилось в петиции. – Мы не видим никаких причин для закрытия. Нас устраивает все: учителя, как опытные педагоги, работники, которые обслуживают детей, подвоз и вывоз детей нас тоже устраивает. Здание школы крепкое, теплое, дети довольны, сытые. Мы не понимаем, кому и зачем постоянно надо что-нибудь да закрыть, лишить рабочих мест крошнозерцев, а главное – усложнить жизнь и учебу детям. Теперь почему-то дети должны вставать в 6.00, чтобы в 7.00 ехать в Ведлозерскую школу, а приехать домой в 16.00. Итого на ногах ребенок начальной школы должен быть примерно 9 часов, пока попадет домой. А если гололед или поломка автобуса или еще что-то, тогда еще и позже. А когда детям заниматься домашними уроками и делами, да просто жить? Кто же пожалеет наших детей, если не мы? Поэтому мы однозначно против и будем бороться до последнего".

Напомним также, что на заседании Государственной комиссии по подготовке празднования 100-летия образования Республики Карелия, которое состоялось 5 апреля в Москве, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил, что закрытие сельских школ "не может не вызывать тревогу у населения". "Принимаемые решения по закрытию образовательных учреждений должны быть сбалансированы и учитывать интересы жителей республики", – подчеркнул Патрушев.

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