Власти Пряжинского района пообещали, что будут возить детей в садик

После ликвидации школы-сада в деревне Улялега малыши из поселка Новые Пески вынуждены сидеть дома.

Напомним, школу-сад в деревне Улялега ликвидировали. Здание закрыто, работники попали под сокращение. Детей школьного возраста теперь возят в Эссойльскую школу, а дошкольников обещали возить в детсад "Теремок" в Эссойле. Однако местные власти не могли организвовать подвоз детей в учреждение. Чиновники советовали родителям отдать детей в круглосуточный детский сад.

В администрации Пряжинского района сообщили, что детей не возили в детсад из-за того, что водитель не прошел медкомиссию.

"Водитель Эссойльской средней общеобразовательной школы в установленные сроки не прошел медицинское освидетельствование на предмет продолжения трудовой деятельности ввиду преклонного возраста. Директором образовательной организации проведена большая работа по поиску новой кандидатуры. На сегодняшний день подготовлен пакет документов для допуска нового водителя к работе на школьном маршруте. Данный вопрос находится на ежедневном контроле администрации района. Предполагаемая дата возобновления подвоза дошкольников (3 человека) – 16 октября текущего года", – пояснили в администрации.