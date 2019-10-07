Подписаться
Новости. Общество
15:44, 07 Октября 2019
фото: © Зураб Джавахадзе/ТАСС

Власти Пряжинского района пообещали, что будут возить детей в садик

Загрузка...

После ликвидации школы-сада в деревне Улялега малыши из поселка Новые Пески вынуждены сидеть дома.

Напомним, школу-сад в деревне Улялега ликвидировали. Здание закрыто, работники попали под сокращение. Детей школьного возраста теперь возят в Эссойльскую школу, а дошкольников обещали возить в детсад  "Теремок" в Эссойле. Однако местные власти не могли организвовать подвоз детей в учреждение. Чиновники советовали родителям отдать детей в круглосуточный детский сад. 

В администрации Пряжинского района сообщили, что детей не возили в детсад из-за того, что водитель не прошел медкомиссию.

"Водитель Эссойльской  средней общеобразовательной школы в установленные сроки не прошел медицинское освидетельствование на предмет продолжения трудовой деятельности ввиду преклонного возраста. Директором образовательной организации проведена большая работа по поиску новой кандидатуры. На сегодняшний день подготовлен пакет документов для допуска нового водителя к работе на школьном маршруте. Данный вопрос находится на ежедневном контроле администрации района. Предполагаемая дата возобновления подвоза дошкольников (3 человека) – 16 октября текущего года", – пояснили в администрации. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-10-07 15:52:54
Вот и всё. И не надо было жути нагонять. Я бы не советовал столице черпать новости с либерастнутых рекламных сайтов, а то потом опровержение приходится писать. Рекламный агент фукс, я правильно сказал ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.10.2019, 07:15
На Карелию надвигается снегопад
06.10.2019, 09:37
Появились подробности аварии на мосту в Петрозаводске
01.10.2019, 13:33
Снег и сильный ветер обрушатся на Карелию
06.10.2019, 11:16
Появилось видео массового ДТП на мосту в Петрозаводске
30.09.2019, 09:17
Пропавшего в Карелии мужчину нашли мертвым
04.10.2019, 08:30
Стало известно о состоянии женщины, которую в Петрозаводске переехал грузовик

Аналитика

Сегодня 15:41
Политкухня
Телеграм: свободный и неуправляемый
Запрет популярного мессенджера оказался важным рубежом в отношениях не только власти и граждан, но и внутри самой вертикали.
Павел Титов: "Благоприятный инвестиционный климат – это условие развития региона" 2
04.10.2019 09:33
"В Интернете смотрела, как убить человека" 2
03.10.2019 09:49
Археолог Александр Жульников: "Там все разворочено" 4
02.10.2019 11:21
"Крик, больше похожий на визг"
02.10.2019 09:07
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:23
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
"В ответ на нашу борьбу развернуты репрессии" 4
Сегодня 13:18
Изображая жертву 4
03.10.2019 09:13
Самые любимые эко-продукты петрозаводчанок по уходу за лицом
01.10.2019 13:49
архив чтиво

Медиа

Учения на территории Петрозаводской ТЭЦ
Сегодня 10:28
все фото и видео

Опрос

Делаете ли вы на зиму заготовки?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»