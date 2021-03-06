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Власти просят жителей Карелии не лезть в пьяном виде на рельсы (ВИДЕО)

Новости. Общество
10:01, 07 Марта 2021
фото: Администрация Сортавальского поселения / ВК / скриншот видео
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Администрация Сортавальского района опубликовала ролик, на котором мужчина рисковал жизнью , оказавшись рядом с двигавшимся поездом.

Администрация Сортавальского района обратилась к горожанам с требованием соблюдать безопасность на железнодорожных путях.

В своем паблике представители районной власти разместили ролик, на котром видно, как неадекватно ведущий себя человек подобрался близко к двигавшемуся поезду.

"Напоминаем, что железнодорожные пути являются объектами повышенной опасности. Находясь на них, вы подвергаете свою жизнь риску. Переходить железнодорожные пути можно только в установленных и оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда, или на разрешающий сигнал переездной сигнализации. В целях сохранения своей жизни никогда и ни при каких обстоятельствах не находитесь на объектах железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в заявлении администрации Сортавальского района.

Ранее сообщалось, как очевидцы запечатлели сильный пожар, в котором было уничтожено огнем здание бани в Сортавальском районе.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-03-07 13:01:52
Офф, в пьяном виде не лезь без очереди за водкой,- сказал кот.
Изя
2021-03-07 10:46:50
Только в трезвом виде можно ????))) :)
Off
2021-03-07 10:31:07
Кир ..не лезь.
Гость
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