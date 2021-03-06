Власти просят жителей Карелии не лезть в пьяном виде на рельсы (ВИДЕО)

Администрация Сортавальского района опубликовала ролик, на котором мужчина рисковал жизнью , оказавшись рядом с двигавшимся поездом.

Администрация Сортавальского района обратилась к горожанам с требованием соблюдать безопасность на железнодорожных путях.

В своем паблике представители районной власти разместили ролик, на котром видно, как неадекватно ведущий себя человек подобрался близко к двигавшемуся поезду.

"Напоминаем, что железнодорожные пути являются объектами повышенной опасности. Находясь на них, вы подвергаете свою жизнь риску. Переходить железнодорожные пути можно только в установленных и оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда, или на разрешающий сигнал переездной сигнализации. В целях сохранения своей жизни никогда и ни при каких обстоятельствах не находитесь на объектах железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в заявлении администрации Сортавальского района.

Ранее сообщалось, как очевидцы запечатлели сильный пожар, в котором было уничтожено огнем здание бани в Сортавальском районе.