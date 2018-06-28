Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
07:15, 28 Июня 2018

Власти пытаются уничтожить школу в поселке Усть-Река, убеждая жителей, что все будет хорошо

По теме

Батутные центры в Петрозаводске не закроют
28.06.18 06:40
Ученые выяснили, как ЧМ влияет на интимные отношения
27.06.18 23:30
Сочинский артист подал в суд на звезду Comedy Club за плагиат
27.06.18 21:30
Все новости
Загрузка...

Журналист "Столицы на Онего" побывала в поселке Усть-Река Пудожского района, который находится в 475 километрах от Петрозаводска.

В этот забытый богом уголок никогда не приезжали республиканские чиновники, нет в поселке ни сотовой связи, ни Интернета, нет дороги, уже год не ходит рейсовый автобус. В поселке Усть-Река на границе Карелии и Архангельской области проживают 100 человек, которые, каким-то чудом своими силами сумели сохранить медпункт, клуб, библиотеку и главное – школу, центр всей жизни на селе. Вот до этой школы и дотянулась рука "оптимизации", уничтожающая все, к чему прикоснется.

Подробнее – в нашем репортаже.

По теме

Батутные центры в Петрозаводске не закроют
28.06.18 06:40
Ученые выяснили, как ЧМ влияет на интимные отношения
27.06.18 23:30
Сочинский артист подал в суд на звезду Comedy Club за плагиат
27.06.18 21:30
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.06.2018, 13:30
Увидеть Кивач и умереть
23.06.2018, 14:50
В Карелии накануне выпускного погиб одиннадцатиклассник
24.06.2018, 14:33
Трагедия на водопаде Кивач: "Они все прибежали, когда мой муж уже утонул"
21.06.2018, 13:45
Что на самом деле произошло в день трагедии на водопаде "Кивач"
21.06.2018, 14:14
ФОТО: У Республиканской больницы в Петрозаводске обнаружена бомба
25.06.2018, 09:45
Обнаружено тело туриста, упавшего в водопад Кивач

Аналитика

27.06.2018 17:17
Тема недели
"Деревне отрубают голову" 4
Как чиновники пытаются уничтожить школу в поселке Усть-Река, убеждая жителей, что все делают только для их блага.
Поиск – это память: зачем работают карельские поисковики? 2
27.06.2018 15:25
Пять вопросов о птицах в городе
27.06.2018 14:40
"Работал в Москве" - "просил денег" 5
25.06.2018 10:45
Из Петрозаводска в град Петра: как купить квартиру в северной столице с умом
22.06.2018 10:00
Вся аналитика

Чтиво

27.06.2018 16:01
Частная жизнь
Благодатная свадьба
Жители села Деревянное Алексей Иванович и Валентина Ивановна Никифоровы отметили 70-летие совместной жизни. 
"Больнее всего тем, кто не успевает перестроиться" 3
26.06.2018 10:23
"Без воды и не туды, и не сюды" 1
21.06.2018 12:13
"Так вышло, мы любим Россию" 9
19.06.2018 09:58
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
22.06.2018 14:46
все фото и видео

Опрос

Примите ли вы участие в митингах против повышения пенсионного возраста?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»