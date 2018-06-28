Власти пытаются уничтожить школу в поселке Усть-Река, убеждая жителей, что все будет хорошо

Журналист "Столицы на Онего" побывала в поселке Усть-Река Пудожского района, который находится в 475 километрах от Петрозаводска.

В этот забытый богом уголок никогда не приезжали республиканские чиновники, нет в поселке ни сотовой связи, ни Интернета, нет дороги, уже год не ходит рейсовый автобус. В поселке Усть-Река на границе Карелии и Архангельской области проживают 100 человек, которые, каким-то чудом своими силами сумели сохранить медпункт, клуб, библиотеку и главное – школу, центр всей жизни на селе. Вот до этой школы и дотянулась рука "оптимизации", уничтожающая все, к чему прикоснется.

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