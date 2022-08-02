Власти района Карелии просят неравнодушных людей помочь собрать нуждающихся детей в школу

Школьные принадлежности для нуждающихся мальчиков и девочек просят принести в администрацию Суоярвского района.

В издании «Суоярвский вестник» опубликован объявление под названием «Всем миром в школу соберем».

В публикации сообщается, что в преддверии нового учебного года со 2 по 15 августа проходит благотворительная акция «Помоги пойти учиться», которая организована с целью оказания помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

«Стать участником может каждый, кто принесет в кабинет №21 отдела образования и социальной политике администрации Суоярвского района школьные принадлежности: рюкзаки, ручки, карандаши, пеналы, тетради, альбомы, фломастеры, краски, цветную бумагу и другие школьные принадлежности», - говорится в объявлении.