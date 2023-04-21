Власти района на юге Карелии подарили людям песок и щебень для благоустройства могил (ФОТО)

В Сортавальском районе Карелии населению бесплатно привезли материалы для благоустройства кладбищ.
Сотрудники муниципального предприятия «Благоустройство и озеленение» привезли на два кладбища поселка Хаапалампи 160 тонн песка и щебеночной смеси.
Две машины доставили материал на старое кладбище, остальные на новое, сообщил в соцсети глава администрации Сортавальского района Леонид Гулевич.
«Жители могут брать материал для благоустройства могил своих близких», - сообщил чиновник.
Напомним, ранее власти Сортавальского района объяснили, почему закрывают детсады.
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