Власти района на юге Карелии подарили людям песок и щебень для благоустройства могил (ФОТО)

В Сортавальском районе Карелии населению бесплатно привезли материалы для благоустройства кладбищ.

Сотрудники муниципального предприятия «Благоустройство и озеленение» привезли на два кладбища поселка Хаапалампи 160 тонн песка и щебеночной смеси.



Две машины доставили материал на старое кладбище, остальные на новое, сообщил в соцсети глава администрации Сортавальского района Леонид Гулевич.



«Жители могут брать материал для благоустройства могил своих близких», - сообщил чиновник.



Напомним, ранее власти Сортавальского района объяснили, почему закрывают детсады.