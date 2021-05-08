Реклама на сайте
Прислать новость
Концерт ко Дню Победы прошел на железнодорожном вокзале в Петрозаводске (ФОТО)
Сегодня 10:49
Почти 80% россиян считают несправедливо завышенными зарплаты чиновников 4
08.05.2021 19:40
Глава российского Минздрава сообщил, когда появится коллективный иммунитет к COVID-19
Сегодня 10:32
Гостиницы Петрозаводска проверили на соблюдение масочного режима 3
08.05.2021 15:04
Умер Егор Лигачев, сказавший знаменитую фразу: «Борис, ты не прав» 7
08.05.2021 15:20
Жан Рено снимет продолжение фильма «Васаби» и сыграет в нем главную роль
08.05.2021 21:40

Власти рассказали, станут ли длинные майские праздники традицией

Новости. Общество
13:57, 09 Мая 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
Загрузка...

Минтруд сообщил, стоит ли ждать населению, что длинные майские праздники теперь станут ежегодными.

Минтруд не планирует в будущем делать майские праздники непрерывными, как в этом году, заявил журналистам глава ведомства Антон Котяков. Об этом сообщает РИА Новости.

В этом году президент Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Таким образом, майские праздники продлятся десять дней — с 1 по 10 мая. Как отмечается в указе, это сделано для того, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступившая с этой идеей, пояснила, что так можно будет избежать дополнительных рисков, связанных с поездками за город и обратно.

Позже Путин отметил, что решение оказалось оправданным: в России продолжается снижение заболеваемости COVID-19.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.05.2021, 11:22
В Карелии выживший в аварии пассажир через несколько минут был насмерть сбит другим автомобилем
03.05.2021, 19:40
Нецензурные угрозы губернатора Коми в адрес депутата попали в соцсети и вызвали скандал
05.05.2021, 13:20
Парфенчиков присвоил звания отличившимся медикам Карелии
04.05.2021, 16:41
Пропавший житель Карелии с татуировкой в виде дерева на руке найден мертвым
05.05.2021, 14:38
В Петрозаводске недавно отремонтированный фасад дома пришел в негодность (ФОТО)
08.05.2021, 11:26
Куда пойти в Петрозаводске 9 мая - полная программа празднования Дня Победы

Аналитика

04.05.2021 16:48
Обществоведение
Завидная фигура без пота и боли: топовые средства от «апельсиновой корки»! 1
В погоне за красивой фигурой можно терять время, нервы и деньги, но в итоге получить выстраданные «минус 3 килограмма» и растянутую кожу.
Про войну – не вполголоса 2
04.05.2021 09:32
Школа на «пятерку» 1
30.04.2021 14:22
«В выборах участвовать не планировала» 22
30.04.2021 09:12
«Совершено циничное и дерзкое преступление» 8
29.04.2021 14:32
Вся аналитика

Чтиво

07.05.2021 08:54
Личное мнение
«Усиленно стали называть только две известные фамилии» 5
Депутат Петросовета от КПРФ Галина Васильева поделилась впечатлениями от работы в конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводска.
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
29.04.2021 13:32
История покупки квартиры в ипотеку с господдержкой
29.04.2021 13:30
архив чтиво

Медиа

День пожарной охраны в Петрозаводске 2021
30.04.2021 16:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»