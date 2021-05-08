Власти рассказали, станут ли длинные майские праздники традицией

Минтруд сообщил, стоит ли ждать населению, что длинные майские праздники теперь станут ежегодными.

Минтруд не планирует в будущем делать майские праздники непрерывными, как в этом году, заявил журналистам глава ведомства Антон Котяков. Об этом сообщает РИА Новости.

В этом году президент Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Таким образом, майские праздники продлятся десять дней — с 1 по 10 мая. Как отмечается в указе, это сделано для того, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступившая с этой идеей, пояснила, что так можно будет избежать дополнительных рисков, связанных с поездками за город и обратно.

Позже Путин отметил, что решение оказалось оправданным: в России продолжается снижение заболеваемости COVID-19.