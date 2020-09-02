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Власти решили многолетнюю проблему жителей поселка Карелии, которые могли остаться без тепла

Новости. Общество
07:15, 03 Сентября 2020
фото: © ТАСС/Владимир Смирнов
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В этом году решена многолетняя проблема с отоплением домов №№ 2, 4, 6 на ул. Ленинградской в поселке Ласанен Лахденпохского района.

Как сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов, еще в 2007 году в этих домах были установлены, однако не приняты в состав общедомового имущества, автономные электрические котельные. Жителями домов оплачивалась стоимость электроэнергии, необходимой для работы котлов, а расходы на их ремонт и обслуживание не осуществлялись в необходимом объеме. В связи с этим котлы должным образом не ремонтировались, техническое обслуживание и необходимая подготовка не проводились. К этому отопительному сезону оборудование оказалось полностью изношено, имелись реальные опасения его выхода из эксплуатации, что оставило бы без тепла более 160 потребителей.

Ремонт 7 котлов планировался на три года, однако ГУП "КарелКомунЭнерго" удалось организовать его уже в этом году.

Были заменены электрические тены, насосы, баки и трансформаторы, установлены новые надежные диодные датчики. Проведены гидравлические испытания и пусконаладочные работы оборудования, отметил руководитель министерства.

"Считаю важным отметить, что в тариф на отопление указанных домов заложены расходы в сумме 5 902 700 рублей, из них более 75 % составляет стоимость электроэнергии, а остальное приходится на оплату сделанного ремонта, оплату труда, покупку материалов и иные расходы, возникшие при обновлении оборудования. Кроме того, по новым тарифам, оплата должна производиться не за киловатты, как раньше, а за единицы полученного тепла – гигакалории. Если бы оборудование было принято в общедомовую собственность, то потребители оплачивали бы электроэнергию. Но поскольку котельные переданы ГУП РК "КарелКоммунЭнерго", жители домов оплачивают не электричество, необходимое для отопления, а полученную услугу – тепло, которое измеряется в гигакалориях", – написал министр.

Затраты на ремонт могут окупиться уже в 2022 году, после чего оборудование может быть передано в общедомовую собственность. Но для этого, а также для того, чтобы теплоснабжение было качественным и бесперебойным, необходимо, чтобы жильцы добросовестно и своевременно оплачивали полученные счета. Как показали минувшие два месяца, пока не все потребители это понимают, в настоящее время собираемость не превышает и 1%.

Напомним, еще в ноябре 2019 года управляющая компания предупредила власти Карелии о возможной разморозке системы отопления в домах в поселке Ласанен.

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