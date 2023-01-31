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Власти собираются приватизировать визитную карточку старинной архитектуры Петрозаводска

Новости. Общество
12:27, 22 Февраля 2023
фото: © Правительство Карелии

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Правительство Карелии решило включить в план приватизации 100-летнее здание в Петрозаводске на проспекте Ленина, которое является объектом культурного наследия.

Такое решение было принято сегодня на заседании правительства, где обсуждалось внесение изменений в план приватизации госимущества.

По словам заместителя министра имущественных и земельных отношений Ольги Кучковой, планируется приватизировать «нежилое здание, расположенное в городе Петрозаводске — проспект Ленина, дом 24». Кроме того, в соседнем доме по адресу проспект Ленина, 24а собираются приватизировать одно из помещений.

«Оба объекта на Ленина 24 и Ленина 24,а являются частью объекта культурного наследия регионального наследия — административные здания управления Мурманской железной дороги», — сказала Кучкова.

Ранее власти Карелии заявляли, что собираются реставрировать одно из зданий. В Управлении по охране объектов культурного наследия пояснили «Столице на Онего», что речь шла о доме № 24а. 

В одном из зданий  обещали разместить  визит-центр музея «Кижи», а в другом — визит-центр нового государственного учреждения, которое займется сохранением карельских петроглифов.

Деревянные дома по адресу пр. Ленина, 24 и 24а были возведены более 100 лет назад в качестве административных зданий Управления Мурманской железной дороги. В разное время там размещались школа, архитектурно-строительный техникум, учебные помещения и общежитие пединститута, интернат, городской совет, Республиканский центр детского и юношеского туризма, министерство образования Карелии, а в последние годы — офисные помещения частных организаций, магазины, кафе.

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