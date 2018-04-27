Власти решили вернуться к вопросу организации платных парковок в Петрозаводске

Депутаты Петрозаводского городского совета сформируют рабочую группу для решения проблемы нехватки парковочных мест в столице Карелии.

Предложение о создании рабочей группы поступило от главы Петрозаводска Ирины Мирошник.

Как сообщается в пояснительной записке к проекту закона, рабочая группа создается "в целях развития парковочного пространства Петрозаводского городского округа, включая выработку решений об установлении порядка создания и использования парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в том числе на платной основе, и об утверждении методики расчета размера платы за их использование".

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