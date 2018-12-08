Власти решили выставить акции "Кареллеспрома" на аукцион

За официальными сообщениями о предстоящей продаже государственного пакета акций есть некие договоренности сторон.

Если государственный пакет акций "Кареллеспрома" будет выставлен на аукцион, их покупателем может стать любая крупная лесопромышленная компания, которая подаст заявку на торги – и АО "Кондопожский ЦБК", и "Сегежа групп". А интерес последней – отнюдь не меньше, чем у Кондопожского ЦБК. Стоит напомнить, что несколько лет назад руководство "Сегежа групп" не исключало возможность приобретения комбината в Кондопоге.

В случае покупки группой "Сегежа" государственного пакета акций "Кареллеспрома" она не только получит полный контроль над этим холдингом, но и сможет оказывать влияние на Кондопожский ЦБК, который в значительной мере зависит от поставок лесного сырья из Пудожского района, где находится аренда "Кареллеспрома".

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