Карелию поддержат деньгами как низкообеспеченный регион

Карелии в рамках индивидуальной программы развития до 2024 года выделят по 1 млрд рублей.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подтвердил финансовую помощь федерального центра десяти плохо обеспеченным регионы.



Спикер нижней палаты российского парламента говорил об этом в контексте роста количества самодостаточных субъектов РФ.



«Мы, говоря о сокращении разрыва, договорились — этот вопрос был реализован в текущем году — поддержать низкообеспеченные регионы. Речь идет об Алтайском крае, Республике Алтай, Адыгее, Калмыкии, Карелии, Марий Эл, Тыве, Чувашии, Курганской и Псковской областях. Принято решение — совместное с правительством: на протяжении ближайших лет, до 2024 года, эти регионы будут получать дополнительные средства по 1 млрд для реализации индивидуальных программ развития», — сообщил председатель Госдумы.



Напомним, индивидуальная программа социально-экономического развития Карелии рассчитана на пять лет - до 2024 года.

В программу включены 35 мероприятий на общую сумму 5 млрд рублей. Эти средства будут направлены на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры Карелии, создание производственных площадок, развитие туризма и агропромышленного комплекса.