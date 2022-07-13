Власти Сургута раскритиковали организаторов лодочного похода в шторм на Ладоге в Карелии

Администрация Сургута раскритиковала организацию лодочного похода на Валаам 20 югорских школьников.

«Группа выехала из округа самостоятельно, без надлежащего уведомления. Как только стало известно, что дети выехали за пределы Югры, мы сразу же включились. Глава города Андрей Филатов поручил сделать все возможное, чтобы предупредить риски для безопасности детей. По всему пути следования группы мы уведомили коллег из других регионов, пытались держать связь с руководителями группы, надзорными органами. В ежедневном режиме получали информацию о пути их следования. В администрации Сургута крайне отрицательно относятся к такому уровню организации мероприятий с детьми, которые реализует Руслан Вышкурцев», — прокомментировали URA.RU в департаменте массовых коммуникаций Сургута.

Кроме этого, в мэрии обратились к родителям города с просьбой быть более ответственными при выборе отдыха для детей. А главное — обращать внимание на условия безопасности подростков. «Просим уделять больше внимания вопросам безопасности, когда они дают свое согласие на участие детей в подобных выездах. Все надлежащие меры предосторожности и порядок организации таких групп должны непременно соблюдаться», — добавили в департаменте.

Напомним, с 18 по 19 июля группа туристов из Ханты — Мансийского автономного округа — Югры в составе 4 взрослых и 20 детей отправилась в туристический поход на остров Валаам. Руководители группы, представители региональной общественной организацией «Союз морских пехотинцев» ХМАО — Югра, в нарушение требований законодательства проигнорировали запрет о выходе на воду со стороны надзорных органов и допустили водный поход в акваторию Ладожского озера, чем подвергли жизнь детей смертельной опасности.

Следком возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Данное уголовное дело по поручению главы СК России поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Участников водного похода, застрявших из-за шторма на Валааме, вернули в Сортавалу. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.