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Власти ужесточат требования к размеру участков под личные подсобные хозяйства в Карелии

Новости. Общество
12:01, 19 Сентября 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Размеры участков, которые жители Карелии получают под личные подсобные хозяйства, с 1 января 2023 года не будут превышать 1 гектара.

Это следует из проекта республиканского закона «О максимальном размере общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство». Законопроект поступил в парламент Карелии.

По действующим правилам, жители Карелии могут получить для личного подсобного хозяйства участки общей площадью размером до 2,5 гектар, а с 1 января им будут выдавать не более 1 гектара.

«Поскольку количество земель сельскохозяйственного назначения на территории Республики Карелия, свободных от прав третьих лиц, ограничено, предлагаемое проектом закона изменение будет способствовать обеспечению доступа большего количества граждан к возможности получения земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

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